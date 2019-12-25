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17:46 (мск), источник: ИА REGNUM

«Политический год был более, чем успешным» — мнение эксперта

Руководитель лаборатории новых технологий Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), кандидат политических наук Дарья Кислицына специально для ИА REGNUM подвела итоги политического года в России, отметив его успешность и хорошие перспективы для партии «Единая Россия».

Источник: Reuters

О выборах: прогнозы и реальность

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Если говорить честно, в начале 2019 года ожидания и перспективы политического сезона и его результатов были, во-первых, противоречивы, потому что разные эксперты и разные политические силы по-разному прогнозировали, что нас ожидает в сентябре. Во-вторых, объективно мы понимали, что в саму жизнь уже вступают те реформы, которые достаточно негативно сказались и на общественных настроениях, и на рейтинге власти и государства — это пенсионная и налоговая реформа, и понятно, что очень чувствительные истории. Но мы со всем этим бэкграундом прошлого входили в 2019 год, понимая, что он будет очень непростым, и готовились к этому.

Но по итогам год получился очень удачным, если сравнивать его и с предыдущими годами, и с прогнозами. И для меня самая близкая история — это выборы высших должностных лиц в регионах. Таких регионов было 16, и на старте кампаний нам прогнозировали от 3 до 8 вторых туров.

Но для нас самым важным стало то, что, во-первых, все 16 из 16 выборов были выиграны в первом туре, несмотря на все прогнозы, перспективы, инсинуации — везде была уверенная победа в первом туре.

Практически во всех регионах лидеры взяли больше 60 процентов, что, конечно, является успехом. В двух регионах проценты лидеров были чуть меньше, но, на мой взгляд, это абсолютно некритично и несущественно.

Второе, это, конечно, легитимность выборов. Потому что одно дело — выиграть, и второе — обосновать победу и иметь возможность ответить на все вопросы. На мой взгляд, по этому поводу не было никакого существенного недовольства, всплеска.

Может быть, были какие-нибудь отдельные недовольства, но в целом легитимность абсолютно обеспечена.

О протестах

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Недавно в Экспертном институте социальных исследований мы проводили круглый стол, в ходе которого сравнивали ситуации, которые имеют место в мире. Тут всем, кто находится в парадигме страха перед протестными настроениями в стране, немного выйти за рамки российской действительности и посмотреть на ситуацию шире. Некоторые цифры, характеризующие политические дела и обвинения в сепаратизме, например, в Гонконге, в Европе — удивили даже меня. Жестокость подавления протестов, число задержанных — в целом Россия в этом плане просто «островок стабильности», и это не фигура речи, а статистика.

О судьбе «Единой России»

Очень актуальным в этом году был вопрос о судьбе партии «Единая Россия». Ей предрекали гибель, много говорили о самовыдвиженцах на выборах, и том, что же это значит для партии. Самовыдвижения были политическими решениями на некоторой событийной развилке, наверное, это даже была некоторая гипотеза, которую надо было апробировать в некоторых регионах. Ее апробировали. Что это показало? Что приверженность партии власти, и выдвижение под ее брендом все же делает больше, чем самовыдвижение. Эксперимент был проведен, эксперимент показал свой результат.

«Единая Россия» в этом году набрала еще больший результат по совокупному количеству всех мандатов. Поэтому все вопросы о том, что партию ждет гибель, сами собой ушли в прошлое.

И съезд партии еще раз показал нам политические траектории развития партии, какие ценности ставятся во главе угла.

«В целом политический год был более, чем успешным», — подытожила свой комментарий руководитель лаборатории новых технологий ЭИСИ.

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