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13:32 (мск), источник: РИА Новости

Кремль прокомментировал слова Лукашенко о «раздорожье» между странами

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. В Кремле прокомментировали заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о кризисе в двусторонних отношениях и не согласились с такой оценкой.

Источник: РИА Новости

Накануне Лукашенко в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что Белоруссия и Россия находятся на этапе «раздорожья», а время для принятия конституции Союзного государства ушло по вине России.

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«Переговоры, которые были и месяцем ранее в Сочи, и переговоры, которые несколько дней тому назад были в Санкт-Петербурге, с нашей точки зрения, свидетельствуют об обратном», — ответил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на вопрос журналистов, согласны ли в Кремле с высказываниями Лукашенко.

Представитель Кремля подчеркнул, что сейчас обсуждаются предметные вопросы. Кабинеты министров России и Белоруссии «проделали титаническую работу по согласованию целого пакета дорожных карт в плане продвижения в русле интеграции двух стран и укрепления Союзного государства».

По словам Пескова, остаются несогласованные вопросы, но это не говорит о кризисе.
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«Ясно, что контакты будут продолжаться, и ясно, что уровень интеграции сейчас уже настолько высок и страны настолько тесно связаны друг с другом, что какие-то  шероховатости, конечно, неизбежно есть и будут оставаться. Но общий фон это не портит», — отметил пресс-секретарь.

Он также не согласился с мнением Лукашенко, что позиции Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева отличаются.

«Мы не считаем, что есть какая-то разность в заявлениях президента и председателя правительства», — пояснил Песков.

В интервью белорусский лидер также заявил, что при отсутствии договоренностей с Россией в энергетической сфере Минск может реверсом качать нефть в Белоруссию через Польшу и «конфисковать» для этого две трубы нефтепровода «Дружба».

Конечно, она (Белоруссия. — Прим. ред.) вольна воспользоваться любыми вариантами, если они более выгодные, чем-то, что предлагается со стороны Российской Федерации. <…> Мы не хотим уподобляться одной известной стране, которая покупателям силой навязывает свою продукцию, которая гораздо дороже, чем-то, что есть на рынке.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

Он также отметил, что пока планов следующей встречи Путина и Лукашенко нет, президенты договорились созваниваться, но они могут принять любое решение для продолжения работы.

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