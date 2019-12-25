Кремль прокомментировал слова Лукашенко о «раздорожье» между странами

Накануне Лукашенко в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что Белоруссия и Россия находятся на этапе «раздорожья», а время для принятия конституции Союзного государства ушло по вине России.
«Переговоры, которые были и месяцем ранее в Сочи, и переговоры, которые несколько дней тому назад были в Санкт-Петербурге, с нашей точки зрения, свидетельствуют об обратном», — ответил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на вопрос журналистов, согласны ли в Кремле с высказываниями Лукашенко.
Представитель Кремля подчеркнул, что сейчас обсуждаются предметные вопросы. Кабинеты министров России и Белоруссии «проделали титаническую работу по согласованию целого пакета дорожных карт в плане продвижения в русле интеграции двух стран и укрепления Союзного государства».
По словам Пескова, остаются несогласованные вопросы, но это не говорит о кризисе.
«Ясно, что контакты будут продолжаться, и ясно, что уровень интеграции сейчас уже настолько высок и страны настолько тесно связаны друг с другом, что какие-то шероховатости, конечно, неизбежно есть и будут оставаться. Но общий фон это не портит», — отметил пресс-секретарь.
Он также не согласился с мнением Лукашенко, что позиции Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева отличаются.
«Мы не считаем, что есть какая-то разность в заявлениях президента и председателя правительства», — пояснил Песков.
В интервью белорусский лидер также заявил, что при отсутствии договоренностей с Россией в энергетической сфере Минск может реверсом качать нефть в Белоруссию через Польшу и «конфисковать» для этого две трубы нефтепровода «Дружба».
Конечно, она (Белоруссия. — Прим. ред.) вольна воспользоваться любыми вариантами, если они более выгодные, чем-то, что предлагается со стороны Российской Федерации. <…> Мы не хотим уподобляться одной известной стране, которая покупателям силой навязывает свою продукцию, которая гораздо дороже, чем-то, что есть на рынке.
Дмитрий Песковпресс-секретарь президента РФ
Он также отметил, что пока планов следующей встречи Путина и Лукашенко нет, президенты договорились созваниваться, но они могут принять любое решение для продолжения работы.