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15:21 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин призвал правительство сделать все для улучшения жизни россиян

Президент России Владимир Путин недоволен темпами роста российской экономики. По его словам, повышение уровня жизни граждан, который напрямую зависит от темпов экономического роста, должно быть «задачей номер один» для правительства.

Источник: Пресс-служба Президента России

«В последний квартал уходящего года, даже начиная с третьего, мы видим определенные темпы роста доходов населения и реальных заработных плат. Нужно, чтобы эта тенденция была сохранена и, наоборот, усилена Вот это — задача номер один», — сказал президент на итоговом заседании правительства.

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При этом Владимир Путин отметил, что тех темпов роста, которые сейчас достигнуты, недостаточно. «Нужно сделать все для того, чтобы увеличить темпы роста экономики, улучшить ее структуру и качество», — добавил он. По прогнозам ЦБ, по итогам 2019 года темп прироста ВВП ожидается на уровне 0,8−1,3%.

Президент также отметил определенную позитивную динамику в вопросе повышения качества жизни россиян. «Крупные инфраструктурные проекты у нас реализуются, это, действительно, очень хорошая база для развития определенных ключевых отраслей экономики, а за ним, я уверен, должны последовать и главные результаты, связанные с уровнем жизни наших граждан», — добавил он.

Напомним, осенью 2019 года Росстат впервые за последние пять лет зафиксировал рост реальных располагаемых доходов россиян: они выросли на 3% в годовом выражении. В правительстве связали рост доходов с повышением зарплат, пенсий и пособий. Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что одна из главных целей реализуемых нацпроектов — это повышение уровня жизни россиян.

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