02:22 (мск), источник: ТАСС
Скворцова не согласна с оценкой Голиковой качества оптимизации системы здравоохранения
МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова считает излишне эмоциональной оценку
«Программа оптимизации, действительно,
Скворцова отметила, что в отрасли «реально идет нормальное, позитивное движение». «Но есть, что усовершенствовать, особенно то, что связано с изношенной инфраструктурой, транспортной логистикой. Это то, что должны делать наши регионы, над этим надо работать», — добавила министр.
По ее словам, в числе изначальных условий был запрет на закрытие медицинских учреждений, являющихся единственными для
Ранее Голикова заявила в эфире телеканала «Россия-1», что программа оптимизации в области здравоохранения во многих регионах РФ была проведена ужасно, добавив, что «и качество, и доступность услуг в здравоохранении резко ухудшились». Отвечая на вопрос ведущего о виновных в сложившейся ситуации,