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18:07 (мск), источник: ТАСС

Путин освободил от должностей ряд руководителей МВД, СК, ФСИН и МЧС

Президент также произвел ряд назначений в правоохранительных органах.

Источник: Reuters

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин освободил от должностей несколько руководителей МВД, СК, ФСИН и МЧС, а также назначил нескольких начальников в правоохранительные органы. Соответствующий указ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

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Среди освобожденных от должности — начальник управления кадров ФСИН полковник Александр Пирогов и прокурор Омской области Анастас Спиридонов. Также указом уволены первый заместитель руководителя СУ СК РФ по Свердловской области Михаил Бусылко, замначальника по ГУ МВД РФ по Воронежской области — начальник ГСУ Вячеслав Воронцов, заместитель руководителя ГУ криминалистики СК РФ — руководитель управления организации экспертно-криминалистической деятельности Сергей Рябов, начальник Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС.

Указом президент назначил начальников УМВД РФ по Архангельской и Тюменской областям. Полковник юстиции Владимир Терентьев назначен первым заместителем руководителя ГСУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю.

Кроме того, глава государства назначил на пятилетний срок Александра Морозова прокурором Республики Северная Осетия, Александра Семенова прокурором Томской области, Александра Лоренца прокурором Ставропольского края, Александра Гулягина прокурором Воронежской области и Анатолия Богданчикова прокурором Республики Алтай.

Также президент России Владимир Путин своим указом уволил начальника УВД на Московском метрополитене Николая Савченко.

«Освободить от занимаемой должности генерал-майора полиции Савченко Николая Анатольевича, начальника управления внутренних дел на Московском метрополитене Главного управления Министерства внутренних дел РФ по городу Москве», — отмечается в указе.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что Савченко уволен после стрельбы на станции метро «Рязанский проспект», которую открыл полицейский по коллегам из отдела собственной безопасности. Другой источник в правоохранительных органах сообщил, что Савченко сам написал рапорт об уходе в связи с выходом на пенсию.

Инцидент на станции метро

Вечером 18 сентября полицейский Алексей Смирнов открыл стрельбу по сотрудникам УСБ, которые пытались его задержать. Они предполагали, что Смирнов может быть причастен к взятке в размере 2 тысячи рублей. Стрельба произошла в вестибюле станции метро «Рязанский проспект».

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В результате один сотрудник полиции погиб, второй был госпитализирован в тяжелом состоянии. Подозреваемый полицейский был оперативно задержан. Он не оказывал сопротивления при задержании и добровольно сдал свое оружие.

Как следует из показаний Смирнова, стрельбу он открыл после внезапно наступившего эмоционального всплеска, который был вызван тем, что сотрудники УСБ МВД попытались спровоцировать дачу ему взятки.

Ему предъявлено обвинение по ст. 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и по ч. 1 ст. 291.2 («Получение взятки, не превышающей 10 тыс. рублей») УК РФ.

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