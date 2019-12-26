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05:20 (мск), источник: РИА Новости

Сирия подаст иск против США из-за разграбления нефти

ДАМАСК, 25 дек — РИА Новости. Сирийские власти готовятся к подаче иска против США за разграбление нефтяных ресурсов страны, заявила в среду советник президента Башара Асада Бусейна Шаабан.

Источник: AP 2019

«Власти Сирийской Арабской Республики изучают варианты того, какие законные меры могут быть предприняты на международном уровне, чтобы подать иск против США, потому как они воруют сирийскую нефть и нарушают суверенитет САР», — заявила Шаабан в интервью ливанскому телеканалу al-Mayadeen.

Она подчеркнула, что сирийскую территорию и нефтяные месторождения освободят от американского и другого присутствия.

Ранее президент США Дональд Трамп на фоне военной операции Турции на северо-востоке Сирии вывел из этого региона большую часть войск. Американские солдаты остаются в небольшом количестве на юге страны и на востоке, где они, по заявлениям Пентагона, помогают местным курдским формированиям «охранять» нефтяные месторождения.

Президент Сирии Башар Асад заявлял, что США продают Турции нефть с захваченных ими сирийских месторождений.

Соединенные Штаты и их союзники с 2014 года проводят в Сирии военную операцию без разрешения властей страны.

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