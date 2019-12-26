Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Фотогалерея: кого мы потеряли в уходящем годуВспоминаем известных людей, для которых 2019-й стал последним годом жизни
Фоторепортажи
18Свой путь: через Крымский мост пошли пассажирские составы
14Фотограф запечатлела марсианские пейзажи на Земле
06:17 (мск), источник: РИА Новости

Экс-глава МИД Австрии упрекнула ЕС за отказ поддержать идеи Путина

ВЕНА, 26 дек — РИА Новости, Маргарита Костив. Европа потратила время впустую, не поддержав идеи Владимира Путина, озвученные им в немецком бундестаге, заявила бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль в рамках проекта РИА Новости, посвященного 20-летию со дня прихода президента России к власти.

Источник: РИА "Новости"

Проект включает в себя серию интервью с российскими и зарубежными политиками, общественными деятелями и спортсменами, которые знают Путина долгие годы.

Кнайсль рассказала, что ее сильно впечатлила речь Путина в германском бундестаге вскоре после теракта 11 сентября 2001 года.

Выступая перед немецкими депутатами, президент тогда сделал акцент на том, что Россия — самая что ни на есть европейская держава, однако многие важнейшие решения в Европе принимаются без ее участия. Российский лидер призвал отказаться от шаблонов «холодной войны» и быть равноправными партнерами как европейской, так и мировой архитектуры безопасности.

Читайте также
Макрон назвал три сценария развития России

«На планы, идеи, которые он предлагал немецкому парламенту, а вместе с ним — и всей Европе, тогда никто должным образом не смог среагировать. Это очень досадно, потому что президент Путин своей речью, своими предложениями шагнул далеко вперед. Он был смелым, он выступил с предложением. И предложение не поддержали. Вместо того чтобы принять эту новую идею, мы просто впустую потратили время», — сказала Кнайсль.

Ранее Владимир Путин рассказал в фильме «Миропорядок 2018», что идею сотрудничества России и Европы, высказанную в ходе выступления в 2001 году в бундестаге, он перенял у бывшего канцлера Германии Гельмута Коля, когда присутствовал при его разговоре с мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком.

Глава государства признался, что с того самого времени не менял своей позиции по этой теме.

Австрийская свадьба
9 декабряЭкс-глава МИД Австрии рассказала о танце с Путиным
22 августа 2018Путин рассказал о своей поездке в Австрию на свадьбу
20 августа 2018Ансамбль «Россия» исполнил «Калинку» на свадьбе главы МИД Австрии
«Северный поток — 2» не остановить: Лавров и Кнайсль обсудили, как развивать сотрудничество
Во время загрузки произошла ошибка.
12 марта© Ньюстюб
Следите за развитием темы Шпионский скандал в Австрии
 Почему Польша так бурно отреагировала на слова Путина о войне
США: на русских надо еще надавить, победа близка
В США начали разрабатывать тактику кибервойны против России
В 2020 году в России вырастут тарифы ЖКХ
Составлен календарь вымирания профессий
Арестован бывший замминистра связи
Ученые выяснили, когда начинается старение организма
Козак назвал выплату Украине $2,9 млрд «каплей в море»
Здоровье
Назван простой способ продлить свою жизнь Нужно чаще уделять время искусству.
Hi-Tech
Сделано в России. Главные прорывы 2019 года Много удивительного и странного.
Кино
Киркоров пришел в «Модный приговор» с детьми и отцом Родственников певца переодели к празднику стилисты шоу Александра Васильева
Авто
Все модели Lada подорожают в 2020 году Больше всего, на 3,8%, вырастет цена седана Vesta, на 2,9% будет поднята цена внедорожника Lada 4x4
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Детали страшной смерти великой актрисы
"Мы виноваты": Познер расписался за грехи России
Тайна смерти культового актера в России раскрыта
В России нельзя обороняться с оружием. Почему
Леди
Алексей Чадов вышел в свет с таинственной брюнеткой Пара появилась на премьере фильма.
Дом
Что надо выбросить из дома перед Новым годом
Пять мифов о жизни в центре Москвы
3 ситуации, когда не стыдно передаривать подарки
Почему нужно дружить с соседями
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь