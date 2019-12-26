Экс-глава МИД Австрии упрекнула ЕС за отказ поддержать идеи Путина

Проект включает в себя серию интервью с российскими и зарубежными политиками, общественными деятелями и спортсменами, которые знают Путина долгие годы.
Кнайсль рассказала, что ее сильно впечатлила речь Путина в германском бундестаге вскоре после теракта 11 сентября 2001 года.
Выступая перед немецкими депутатами, президент тогда сделал акцент на том, что Россия — самая что ни на есть европейская держава, однако многие важнейшие решения в Европе принимаются без ее участия. Российский лидер призвал отказаться от шаблонов «холодной войны» и быть равноправными партнерами как европейской, так и мировой архитектуры безопасности.
«На планы, идеи, которые он предлагал немецкому парламенту, а вместе с ним — и всей Европе, тогда никто должным образом не смог среагировать. Это очень досадно, потому что президент Путин своей речью, своими предложениями шагнул далеко вперед. Он был смелым, он выступил с предложением. И предложение не поддержали. Вместо того чтобы принять эту новую идею, мы просто впустую потратили время», — сказала Кнайсль.
Ранее Владимир Путин рассказал в фильме «Миропорядок 2018», что идею сотрудничества России и Европы, высказанную в ходе выступления в 2001 году в бундестаге, он перенял у бывшего канцлера Германии Гельмута Коля, когда присутствовал при его разговоре с мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком.
Глава государства признался, что с того самого времени не менял своей позиции по этой теме.