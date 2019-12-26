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05:45 (мск), источник: Ведомости

WP: В США готовятся к кибер-атакам против России при вмешательстве в выборы президента

Киберкомандование США готовит сценарии информационных контр-действий на случай вмешательства России в выборы президента в 2020 г. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на неназванных бывших и действующих американских чиновников.

Источник: Reuters

Как утверждает газета, один из планов предотвращения вмешательства в президентские выборы предполагает информационную войну, направленную на высокопоставелнных российских чиновников и олигархов. Такая война может быть развернута, «если Москва попытается вмешаться в американские выборы 2020 года путем взлома избирательных систем или посеять широкую рознь».

По словам собеседников газеты, такой сценарий «нацелен на высшее руководство и российские элиты». Но из числа возможных целей исключается президент России Владимир Путин.

«Это было бы сочтено слишком провокационным», — отметили источники издания.

Идея заключается в том, чтобы показать, что конфиденциальные личные данные людей, принимающих решения, могут быть поражены, объясняется смысл информационных атак.

По мнению Бобби Чесни, профессора права в Университете Техаса в Остине, такие действия ничем не отличаются от персональных экономических санкций в отношении представителей российской элиты. «Это посылает достоверные сигналы ключевым лицам, принимающим решения, что они уязвимы», — сказал профессор.

Представители киберкомандования и Пентагона от комментариев отказались, сообщает газета. Конгресс США ранее подготовил закон, который вводит жесткие ограничения против России в том случае, если разведка и Госдепартамент совместно подтвердят, что ее вмешательство во внутреннюю политику Соединенных Штатов.

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