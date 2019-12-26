05:45 (мск), источник: Ведомости
WP: В США готовятся к кибер-атакам против России при вмешательстве в выборы президента
Киберкомандование США готовит сценарии информационных
Как утверждает газета, один из планов предотвращения вмешательства в президентские выборы предполагает информационную войну, направленную на высокопоставелнных российских чиновников и олигархов. Такая война может быть развернута, «если Москва попытается вмешаться в американские выборы 2020 года путем взлома избирательных систем или посеять широкую рознь».
«Это было бы сочтено слишком провокационным», — отметили источники издания.
Идея заключается в том, чтобы показать, что конфиденциальные личные данные людей, принимающих решения, могут быть поражены, объясняется смысл информационных атак.
По мнению Бобби Чесни, профессора права в Университете Техаса в Остине, такие действия ничем не отличаются от персональных экономических санкций в отношении представителей российской элиты. «Это посылает достоверные сигналы ключевым лицам, принимающим решения, что они уязвимы», — сказал профессор.
Представители киберкомандования и Пентагона от комментариев отказались, сообщает газета. Конгресс США ранее подготовил закон, который вводит жесткие ограничения против России в том случае, если разведка и Госдепартамент совместно подтвердят, что ее вмешательство во внутреннюю политику Соединенных Штатов.