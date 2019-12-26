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08:07 (мск), источник: Lenta.Ru

Путин пожаловался на недостаток сна

Президент России Владимир Путин пожаловался, что ему в последнее время не удается выспаться. Об этом сообщает ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

Во время перерыва между периодами хоккейного матча на Красной площади бизнесмен Геннадий Тимченко посоветовал президенту больше времени уделять тренировкам. Путин ответил, что в последнее время «мало спал, 4−5 часов».

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25 декабря премьер-министр Дмитрий Медведев пожелал Путину по возможности немного отдохнуть в новогодние праздники. В 2020 году в новогодние праздники россияне будут отдыхать с 1 по 8 января.

В конце ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сравнил работу Путина с доменной печью, которую невозможно потушить. Он также рассказал, что 31 декабря глава государства будет работать наряду со всеми гражданами.

В 2016 году Путин рассказал президенту Белоруссии Александру Лукашенко о своем хроническом недосыпе. Белорусский лидер, сев на диван, спросил Путина, все ли у него нормально. «Нормально. Только сплю мало. Позавчера спал четыре часа, а этой ночью — пять часов», — сказал тот. Лукашенко в ответ заметил, что это плохо.

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