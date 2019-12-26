13:14 (мск), источник: Ведомости
Путин внес законопроект о смягчении валютных и налоговых рисков для бизнеса
Одновременно он предложил ограничить применение к бизнесу статьи об организованной преступности.
После совещания у президента Владимира Путина был подготовлен законопроект об ослаблении уголовной ответственности для предпринимателей. В нем предлагается изменить ответственность за валютные и налоговые нарушения, а также ст. 210, по которой организации можно обвинить в организации преступного сообщества.
Законопроект, который президент внес в Госдуму, предусматривает декриминализацию наказания за нарушение сроков репатриации валютной выручки, если у предпринимателя не было до этого административных штрафов за аналогичные нарушения.
Документ устанавливает и параметры невозврата валютной выручки. Сейчас деяния, предусмотренные ст. 193 УК (уклонение от репатриации валютной выручки), признаются совершенными в крупном размере, если сумма долга превышает 9 млн руб., а в особо крупном размере — 45 млн руб. Законопроект повышает эти значения — до 100 млн руб. 150 млн руб. соответственно.
Законопроект увеличивает сумму недоимки до 2,7 млн руб. и 13,5 млн руб. (в особо крупном размере) для людей и 15 млн руб. и 45 млн руб. — для компаний (ст. 198 и 199 УК). Сейчас для возбуждения уголовного дела людям достаточно не выплатить 900 000 руб. или 4,5 млн руб. (в особо крупном размере) за три года, если недоимка превышает 10% или 20% всех налоговых платежей соответственно. Компаниям — более 5 млн руб. за три года или 15 млн руб. (в особо крупном размере) при недоимке свыше 25% или 50%.
В пояснительной записке сказано, что законопроект нужен для формирования благоприятного делового климата в стране и «сокращения рисков ведения предпринимательской деятельности». Российские экспортеры нередко «сталкиваются с происходящими не по их вине задержками при возврате (получении) валютной выручки», сказано в пояснительной записке. Часто это касается компаний, оказавшихся в иностранных санкционных списках.
Одновременно законопроектом предлагается внести изменения в ст. 210 Уголовного кодекса, предусматривающую наказание за создание преступного сообщества. Применение этой статьи к предпринимателям неоднократно критиковали
Преступное сообщество отличается от других преступных групп более сложной структурой, наличием совместной цели для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды, говорится в пояснительной записке.
Чтобы решить проблему, Кремль предлагает принять примечании к спорной статье. В нем будет указано, что на учредителей, руководителей и работников юридического лица, а также на руководителей и сотрудников структурных подразделений не распространяется ответственность по этой статье «только в силу
По статье об организации преступного сообщества обвиняются, например, владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов и его брат Магомед, а также бывший министр открытого правительства Михаил Абызов.
По обвинению в организации преступного сообщества можно максимально долго (до полутора лет) держать людей под стражей, говорил партнер «Коблев и партнеры» Руслан Коблев, срок следствия по экономическим делам затягивается и бизнес может быть разрушен. По такой статье можно арестовать все активы компании, отмечала партнер «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Виктория Бурковская.
Первый
При подготовке стратегии экспорта услуг бизнес называл валютные ограничения одним из основных барьеров, указывает руководитель Центра ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко. Случается, что российский импортер переносит срок платежа и фиксирует это не изменениями в контракте, а, например, в переписке, рассказывала старший научный сотрудник РАНХиГС Галина Баландина, даже за это может грозить уголовная ответственность. У бизнеса в принципе не осталось никаких рисков, а только страх, что в случае успеха к тебе придут и все отберут, вовсе заявлял депутат Госдумы Андрей Макаров.
Либерализация валютного контроля расширяет возможности взаимодействия иностранцев с российскими партнерами и помогает в реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», говорил Силуанов в начале декабря. Пока экспортерам удалось добиться отмены требования возвращать рублевую выручку в отношении несырьевого экспорта с 2020 г. и с сырьевого — с 2024 г.
Доверие между предпринимателями и правоохранительной системой — одно из ключевых условий роста инвестиционной активности, признавал министр экономического развития Максим Орешкин. Пока доверия не хватает: за девять месяцев 2018 г. рост инвестиций составил 5,1% годовых, а за этот же период 2019 г. — только 0,7%. В России ухудшился инвестиционный климат, указывалось в рейтинге мировой конкурентоспособности, который составляет Всемирный экономический форум, в частности, менее эффективной стала защита собственности. Это одна из причин, почему инвесторы могут предпочесть России другую страну, отмечал главный экономист Global BCS Владимир Тихомиров.
Екатерина Еременко, Анна Червонная, Елизавета Базанова