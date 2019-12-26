Эрдоган запросит у парламента разрешение на отправку армии в Ливию

С 2011 года в Ливии продолжается гражданская война, основным противником ПНС остается армия фельдмаршала Хафтара, которая сейчас ведет наступление на Триполи.
«Турция отправляет войска туда, куда ее приглашают. Ввиду того, что подобное обращение поступило, мы предпримем соответствующие шаги», — цитирует слова турецкого президента агентство Anadolu. Он добавил, что первым вопросом повестки дня зимней сессии парламента Турции станет законопроект о мандате на отправку войск в Ливию.
«Турция окажет любую необходимую поддержку легитимным властям Ливии (ПНС), ведущим борьбу с генералом Халифой Хафтаром, заручившимся поддержкой ряда европейских и арабских стран», — сказал он. За фельдмаршалом Хафтаром стоят Египет, ОАЭ и частично Париж. В помощи ему также подозревают Россию. Недавно Эрдоган заявил о нахождении в Ливии более двух тысяч бойцов «ЧВК Вагнера», оказывающих помощь армии фельдмаршала.
Напомним, несколькими днями ранее Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о готовности предоставить необходимую военную помощь ПНС Ливии. По мнению Эрдогана, если в Ливии уже находятся российские ЧВК, то и Анкара имеет полное право ввести в эту страну свои войска. Ранее армия Хафтара обвинила Анкару в переброске через Тунис в Ливию боевиков запрещенного в России «Исламского государства».