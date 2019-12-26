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13:24 (мск), источник: Коммерсантъ

Эрдоган запросит у парламента разрешение на отправку армии в Ливию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении представить в парламент запрос на использование вооруженных сил (ВС) страны в Ливии. Ранее он подписал меморандум о военном сотрудничестве с Правительством национального согласия (ПНС) Ливии. Турецкий президент выразил надежду, что парламент одобрит мандат уже 8 или 9 января.

Источник: AP 2019

С 2011 года в Ливии продолжается гражданская война, основным противником ПНС остается армия фельдмаршала Хафтара, которая сейчас ведет наступление на Триполи.

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«Турция отправляет войска туда, куда ее приглашают. Ввиду того, что подобное обращение поступило, мы предпримем соответствующие шаги», — цитирует слова турецкого президента агентство Anadolu. Он добавил, что первым вопросом повестки дня зимней сессии парламента Турции станет законопроект о мандате на отправку войск в Ливию.

«Турция окажет любую необходимую поддержку легитимным властям Ливии (ПНС), ведущим борьбу с генералом Халифой Хафтаром, заручившимся поддержкой ряда европейских и арабских стран», — сказал он. За фельдмаршалом Хафтаром стоят Египет, ОАЭ и частично Париж. В помощи ему также подозревают Россию. Недавно Эрдоган заявил о нахождении в Ливии более двух тысяч бойцов «ЧВК Вагнера», оказывающих помощь армии фельдмаршала.

Напомним, несколькими днями ранее Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о готовности предоставить необходимую военную помощь ПНС Ливии. По мнению Эрдогана, если в Ливии уже находятся российские ЧВК, то и Анкара имеет полное право ввести в эту страну свои войска. Ранее армия Хафтара обвинила Анкару в переброске через Тунис в Ливию боевиков запрещенного в России «Исламского государства».

Справка
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Халифа Хафтар попросил помощи у России и двинул войска на Триполи.

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