Песков назвал Ливию пристанищем для наемников из многих стран

Он при этом отметил, что таковы последствия «хорошо известных действий хорошо известных стран по разрушению ливийской государственности».
На слова о сообщениях об участии российских наемников в различных конфликтах, Песков ответил, что «граждане разных стран участвуют в качестве наемников во всех уголках планеты» и контролировать передвижение всех граждан невозможно.
Вы знаете, например, что в Сирии, и президент об этом тоже говорил, в тюрьмах, которые находятся, например, под контролем курдов, очень много выходцев из нашей страны. Там также есть выходцы из других стран: из Франции, других европейских государств. Есть такая проблема.
Дмитрий Песковпресс-секретарь президента РФ
В Кремле в целом обеспокоены ситуацией в Ливии, отметил пресс-секретарь президента.
В декабре правительство национального согласия Ливии одобрило имплементацию меморандума о взаимопонимании в сфере безопасности и военного сотрудничества с Турцией. Издание отмечает, что этот договор открывает возможность для оказания турецкой военной помощи Триполи.
12 декабря командующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар приказал начать «решающую битву» для захвата Триполи.
В Ливии продолжается двоевластие. В Триполи заседает признанное ООН правительство национального согласия во главе с премьером Файезом Сарраджем, а в Тобруке действует так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Восточное правительство поддерживает Хафтар, который с апреля ведет наступление на Триполи.
По данным западных СМИ, Хафтара поддерживают Россия, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет. На стороне правительства Триполи в свою очередь выступают Турция, Катар и Италия.