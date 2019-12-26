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15:02 (мск), источник: Ведомости

Кремль прокомментировал слова Эрдогана о бойцах ЧВК «Вагнер» в Ливии

Вмешательство третьих стран в ситуацию в Ливии не будет способствовать урегулированию конфликта в этой стране, передает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Попытки найти решение проблемы приветствуются, уточнил Песков.

Источник: РИА "Новости"

Отвечая на вопрос о том, обладает ли Кремль какой-либо информацией о нахождении в Ливии российских наемников, Песков сказал: «Территория Ливии стала пристанищем для наемников и террористических элементов из целого ряда стран». Такую ситуацию он назвал последствием разрушения ливийской государственности.

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По словам Пескова, невозможно контролировать передвижения всех своих граждан. Он привел в пример ситуацию с сирийскими тюрьмами, находящимися под контролем курдов. В этих тюрьмах содержатся много выходцев из России и европейских стран.

В среду, 25 декабря, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в боях в Ливии участвуют около 2000 наемников российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Турецкий лидер также сообщил о планах направить в парламент страны в январе запрос об отправке турецких военных в Ливию. При этом, по его словам, без разрешения Триполи турецкие военные в Ливию не поедут.

Сейчас в Ливии идет борьба за власть — признанное международным сообществом правительство национального согласия Фаиза Сараджа противостоит временному кабинету Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, который действует на востоке страны совместно с парламентом и поддерживается Ливийской национальной армией. Руководство армии ранее неоднократно заявляло, что будет давать отпор любому вмешательству во внутренние дела Ливии, в том числе топить суда и сбивать самолеты с военной помощью из Турции.

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