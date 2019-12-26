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14:49 (мск), источник: Коммерсантъ

«Напугать российский народ американским кибер-ежом»

В МИДе прокомментировали данные о подготовке Киберкомандованием США информационного наступления на РФ.

Источник: Reuters

Спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности, посол по особым поручениям МИДа Андрей Крутских прокомментировал «Ъ» сообщения газеты The Washington Post о том, что Киберкомандование США готовит наступательные операции в отношении высокопоставленных граждан РФ на случай попыток Москвы вмешаться в американские президентские выборы 2020 года.

По словам дипломата, Россия предлагала США договориться о предотвращении инцидентов в киберпространстве и гарантиях недопустимости вмешательства в политические процессы.

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«Все эти потуги направлены на то, чтобы перефразируя известное выражение, напугать российский народ американским “кибер-ежом”. Кроме иронической усмешки, это ничего не может вызывать», — так прокомментировал «Ъ» приведенную в статье The Washington Post информацию Андрей Крутских.

«Ну, а если говорить всерьез, то подобные планы, если они и впрямь имеют место, вызывают большое сожаление. Российская сторона в лице главы МИД РФ Сергея Лаврова и заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова неоднократно предлагала американцам начать предметные переговоры, как о предотвращении инцидентов в киберпространстве, так и о гарантиях недопустимости вмешательства в политические процессы. Однако вместо сотрудничества в Вашингтоне готовятся к противостоянию», — продолжил Крутских.

Напомним, ранее газета The Washington Post опубликовала информацию о том, какой ответ Киберкомандование США готовит в случае вмешательства России в американские президентские выборы в 2020 году «путем взлома систем для голосования или масштабного насаждения общественных распрей».

Один из предполагаемых американским Киберкомандованием вариантов: работа против конкретных представителей российских властей и представителей крупного бизнеса с помощью проникновения в их электронные устройства и размещения на экране предупреждения о том, что США получили доступ к их личным данным.

«Идея заключается в том, чтобы показать: если вмешательство не прекратится, ваша конфиденциальная информация может пострадать», — указывает газета, подчеркивая, что эти усилия не коснутся российского президента РФ Владимира Путина, поскольку действия против него могут быть сочтены «излишне провокационными».
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Как сообщает издание, недавно американское разведывательное сообщество выпустило засекреченный доклад, где указало, что основная цель России на американских выборах 2020 года — посеять распри и раздор. «Речь всегда была о том, чтобы надавить на болевые точки нашего общества», — сообщил газете один из высокопоставленных американских чиновников.

Предлагаемые Киберкомандованием меры, по сообщениям американских СМИ, были опробованы во время промежуточных выборов в США в 2018 году. Тогда специалистам Киберкомандования якобы удалось взломать устройства «хакеров, работающих на российскую военную разведку» и предупредить их, что их настоящие имена известны и могут быть опубликованы. В российских спецслужбах эту информацию не комментировали.

Также в американских СМИ сообщалось, что Киберкомандованию удалось на три дня лишить интернета «Агентство интернет-исследований», связанную с бизнесменом Евгением Пригожиным компанию, которую власти США считают ответственной за информационные атаки против американцев.

Вскоре после информации об атаке на «Агентство интернет-исследований» связанное с Пригожиным Федеральное агентство новостей (ФАН) обнародовало свою точку зрения на случившееся. «Журналистам ФАН рассылались угрожающие СМС-сообщения на ломаном русском языке с африканских мобильных номеров и электронные письма на ломаном русском языке, призывающие журналистов “задуматься о своей деятельности”», — рассказали сотрудники издания, комментируя информацию о «таргетированных письмах Киберкомандования».

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Что касается отключения от интернета, по словам генерального директора ФАН Евгения Зубарева «ущерб ФАН практически не был нанесен — выведенные из строя части сервера были оперативно заменены», а сотрудники не прекращали работу ни на минуту. Саму атаку Зубарев назвал «бездарно проведенной».

Напомним, в июле 2018 года власти США предъявили заочные обвинения 12 предполагаемым сотрудникам главного управления Генерального штаба вооруженных сил РФ в рамках расследования предполагаемого вмешательства в ход президентских выборов в 2016 году. В обнародованном обвинительном акте подробно описывалось, как были взломаны ресурсы Демократической партии и как распространяли выкраденную оттуда информацию по интернету. В нем фигурировали имена предполагаемых хакеров, их должности в конкретных частях российской военной разведки, псевдонимы, которыми якобы они пользовались, и другие подробности операции, которая в значительной степени усилила конфронтацию между Москвой и Вашингтоном.

Елена Черненко, Алексей Наумов

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