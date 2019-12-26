14:49 (мск), источник: Коммерсантъ
«Напугать российский народ американским кибер-ежом»
В МИДе прокомментировали данные о подготовке Киберкомандованием США информационного наступления на РФ.
Спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности, посол по особым поручениям МИДа Андрей Крутских прокомментировал «Ъ» сообщения газеты The Washington Post о том, что Киберкомандование США готовит наступательные операции в отношении высокопоставленных граждан РФ на случай попыток Москвы вмешаться в американские президентские выборы 2020 года.
По словам дипломата, Россия предлагала США договориться о предотвращении инцидентов в киберпространстве и гарантиях недопустимости вмешательства в политические процессы.
«Все эти потуги направлены на то, чтобы перефразируя известное выражение, напугать российский народ американским “кибер-ежом”. Кроме иронической усмешки, это ничего не может вызывать», — так прокомментировал «Ъ» приведенную в статье The Washington Post информацию Андрей Крутских.
«Ну, а если говорить всерьез, то подобные планы, если они и впрямь имеют место, вызывают большое сожаление. Российская сторона в лице главы МИД РФ Сергея Лаврова и заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова неоднократно предлагала американцам начать предметные переговоры, как о предотвращении инцидентов в киберпространстве, так и о гарантиях недопустимости вмешательства в политические процессы. Однако вместо сотрудничества в Вашингтоне готовятся к противостоянию», — продолжил Крутских.
Напомним, ранее газета The Washington Post опубликовала информацию о том, какой ответ Киберкомандование США готовит в случае вмешательства России в американские президентские выборы в 2020 году «путем взлома систем для голосования или масштабного насаждения общественных распрей».
Один из предполагаемых американским Киберкомандованием вариантов: работа против конкретных представителей российских властей и представителей крупного бизнеса с помощью проникновения в их электронные устройства и размещения на экране предупреждения о том, что США получили доступ к их личным данным.
Как сообщает издание, недавно американское разведывательное сообщество выпустило засекреченный доклад, где указало, что основная цель России на американских выборах 2020 года — посеять распри и раздор. «Речь всегда была о том, чтобы надавить на болевые точки нашего общества», — сообщил газете один из высокопоставленных американских чиновников.
Предлагаемые Киберкомандованием меры, по сообщениям американских СМИ, были опробованы во время промежуточных выборов в США в 2018 году. Тогда специалистам Киберкомандования якобы удалось взломать устройства «хакеров, работающих на российскую военную разведку» и предупредить их, что их настоящие имена известны и могут быть опубликованы. В российских спецслужбах эту информацию не комментировали.
Также в американских СМИ сообщалось, что Киберкомандованию удалось на три дня лишить интернета «Агентство интернет-исследований», связанную с бизнесменом Евгением Пригожиным компанию, которую власти США считают ответственной за информационные атаки против американцев.
Вскоре после информации об атаке на «Агентство интернет-исследований» связанное с Пригожиным Федеральное агентство новостей (ФАН) обнародовало свою точку зрения на случившееся. «Журналистам ФАН рассылались угрожающие
Что касается отключения от интернета, по словам генерального директора ФАН Евгения Зубарева «ущерб ФАН практически не был нанесен — выведенные из строя части сервера были оперативно заменены», а сотрудники не прекращали работу ни на минуту. Саму атаку Зубарев назвал «бездарно проведенной».
Напомним, в июле 2018 года власти США предъявили заочные обвинения 12 предполагаемым сотрудникам главного управления Генерального штаба вооруженных сил РФ в рамках расследования предполагаемого вмешательства в ход президентских выборов в 2016 году. В обнародованном обвинительном акте подробно описывалось, как были взломаны ресурсы Демократической партии и как распространяли выкраденную оттуда информацию по интернету. В нем фигурировали имена предполагаемых хакеров, их должности в конкретных частях российской военной разведки, псевдонимы, которыми якобы они пользовались, и другие подробности операции, которая в значительной степени усилила конфронтацию между Москвой и Вашингтоном.
Елена Черненко, Алексей Наумов