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15:57 (мск), источник: Коммерсантъ

Киев и Донбасс согласовали обмен «всех на всех» 29 декабря

Как стало известно «Ъ», Киев и самопровозглашенные народные республики Донбасса согласовали точную дату обмена пленными по формуле «всех установленных на всех установленных».

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Его договорились осуществить 29 декабря, сообщили «Ъ» два источника, знающие о содержании переговоров. По словам одного из них, на сегодняшний день дата не является дискуссионным вопросом, хотя некоторые детали готовящегося обмена еще продолжают прорабатываться.

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Готовящийся обмен «всех на всех» давно обсуждался сторонами конфликта. Но сдвинулся с мертвой точки после саммита в «нормандском формате», который прошел в Париже 9 декабря. В итоговом документе лидеры Германии, России, Украины и Франции тогда призвали трехстороннюю контактную группу (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины «способствовать освобождению и обмену связанных с конфликтом удерживаемых лиц до конца года на основе принципа “всех на всех”, начиная со “всех установленных на всех установленных”».

ТКГ собралась 18 декабря в Минске. Там представители Киева и непризнанных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) сначала договорились об обмене до Нового года. Но потом представители ДНР заявили, что договориться не удалось, поскольку украинская сторона не осуществила так называемую процессуальную очистку (подразумевает прекращение уголовного преследования) подлежащих обмену лиц. Стороны тогда условились продолжить переговоры в режиме видеоконференции, которая состоялась 23 декабря. По ее итогам было объявлено о достижении договоренности успеть обменять пленных в этом году, но точная дата обмена не называлась. Теперь она есть.

«Договорились провести обмен 29 декабря, если, конечно, не произойдет что-нибудь непредвиденное», — сообщил источник «Ъ», знающий о переговорах.

По его словам, день обмена больше не вопрос переговоров. Эту же дату «Ъ» подтвердил другой информированный собеседник. Оба просили не указывать, к какой из сторон они принадлежат.

До 29 декабря предстоит осуществить еще одну процедуру. В связи с тем что около 40 человек из числа тех, кого Киев готовился передать непризнанным республикам, по разным причинам попросили исключить их из обменных списков, предстоит проверить, является ли отказ добровольным. Это должен сделать координатор подгруппы ТКГ по гуманитарным вопросам (занимается в том числе проблемой обмена) Тони Фриш. Он приступит к проверке завтра, сообщила «Ъ» представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева.

Точное количество тех, кто подпадет под новый «большой обмен», никто из сторон не называл. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что украинской стороне передадут 72 человека. Газета РБК сообщала, что украинская сторона готова передать ДНР/ЛНР 250 человек в обмен на 100 своих.

В последний раз стороны передавали друг другу задержанных и осужденных лиц в декабре 2017 года. Тогда Киев передал властям непризнанных ДНР и ЛНР 237 человек и получил назад 74. Это был самый большой обмен с начала боевых действий в Донбассе.

Владимир Соловьев

Киев и Донбасс согласовали обмен пленными по формуле «всех на всех»
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23 декабря© Ньюстюб
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