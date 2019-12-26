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17:09 (мск), источник: Ведомости

Президент Ирака подал в отставку на фоне массовых беспорядков в стране

Президент Ирака Бархам Салех объявил, что уходит в отставку на фоне тяжелой политической ситуации в стране, передает телеканал «Аль-Арабия». Политик подал заявление об увольнении в иракский парламент. Поводом стали массовые беспорядки и невозможность президента и парламента договориться о кандидатуре нового премьера.

В своем обращении Салех отметил, что в сложившихся обстоятельствах считает своей обязанностью уйти в отставку, потому что президентская и парламентская деятельность должны соответствовать интересам народа.

Салех стал президентом Ирака в октябре прошлого года, за него тогда проголосовали 165 депутатов из 301. Собрать необходимый для голосования кворум спикеру парламента удалось только с третьей попытки. Своей первостепенной задачей президент называл назначение премьер-министра и выдачу мандата на формирование правительства. Спустя три недели после выборов премьером стал бывший министр нефти Ирака Адель Абдель Махди. В конце ноября текущего года он подал в отставку на фоне протестов.

В Ираке с начала октября продолжаются массовые акции протеста, сопровождающиеся столкновениями с полицией. Демонстранты требуют обновления правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. В результате беспорядков погибло уже около 300 человек, еще 15 000 пострадали.

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