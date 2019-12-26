18:02 (мск), источник: Секрет Фирмы
Таджикистан начал продавать визы за $1 млн
Таджикистан будет выдавать пятилетнюю визу за инвестицию в экономику страны размером более $1 млн. Об этом объявил президент страны Эмомали Рахмон.
Глава государства также поручил продлить срок туристической визы с 45 до 60 дней. В 2019 году Таджикистан посетили более 1 млн иностранных туристов, но это не предел — потенциал республики очень велик, уверен Рахмон.
Ещё одним нововведением стали визы для уроженцев Таджикистана, проживающих за рубежом. Им разрешат въезжать в страну на три года. Президент отметил, что выходцы из Таджикистана очень просили принять соответствующий закон.
Текст: Антон Иванов.