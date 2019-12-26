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26 декабря, источник: Интерфакс

Песков рассказал, как Путин любит встречать Новый год

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин предпочитает встречать Новый год дома, в кругу родных и друзей, если у него нет на это время деловых поездок, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1».

Источник: РИА "Новости"

Песков напомнил, что Путин «неоднократно справлял Новый год по всей географии нашей страны». «Я вот помню первое, что приходит в голову, когда он в Хабаровске встречал Новый год», — сказал пресс-секретарь.

Если Путину никуда не надо ехать в этот праздничный день, то он встречает его традиционно дома и, по словам Пескова, «делает это скромно». «Это его личное время, которое не так часто у него бывает», — добавил пресс-секретарь.

Ранее Песков говорил, что 31 декабря глава государства будет работать. «Работа президента — это как доменная печь, которую невозможно потушить, такой безостановочный цикл», — отмечал пресс-секретарь.

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26 декабря© Ньюстюб
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