Песков рассказал, как Путин любит встречать Новый год

Песков напомнил, что Путин «неоднократно справлял Новый год по всей географии нашей страны». «Я вот помню первое, что приходит в голову, когда он в Хабаровске встречал Новый год», — сказал пресс-секретарь.
Если Путину никуда не надо ехать в этот праздничный день, то он встречает его традиционно дома и, по словам Пескова, «делает это скромно». «Это его личное время, которое не так часто у него бывает», — добавил пресс-секретарь.
Ранее Песков говорил, что 31 декабря глава государства будет работать. «Работа президента — это как доменная печь, которую невозможно потушить, такой безостановочный цикл», — отмечал пресс-секретарь.