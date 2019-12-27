Ливия официально запросила военную поддержку у Турции

По данным агентства, международное признанное правительство Ливии запросило «воздушную, наземную и морскую» военную поддержку Анкары.
А ранее в четверг президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал оказать военную помощь Ливии.
Перед этим Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара обвинила Турцию в переброске боевиков ИГ (группировка «Исламское государство», запрещена в РФ) в Ливию.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году в Ливии не прекращаются военные действия. Востоком страны управляет избранный народом парламент. На западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза ПНС.
Власти восточной части страны сотрудничают с ЛНА Хафтара. Ситуация обострилась в декабре 2019-го, когда его войска начали продвижение на юге столицы страны и в Триполи. Целью военной операции в столице Ливии фельдмаршал называет освобождение заложников.