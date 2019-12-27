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00:59 (мск), источник: Известия

Ливия официально запросила военную поддержку у Турции

Правительство национального согласия (ПНС) Ливии обратилось с официальным запросом к Турции о военной поддержке. Об этом в четверг, 26 декабря, сообщило Reuters со ссылкой на представителя ПНС.

Источник: AP 2019

По данным агентства, международное признанное правительство Ливии запросило «воздушную, наземную и морскую» военную поддержку Анкары.

А ранее в четверг президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал оказать военную помощь Ливии.

Перед этим Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара обвинила Турцию в переброске боевиков ИГ (группировка «Исламское государство», запрещена в РФ) в Ливию.

После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году в Ливии не прекращаются военные действия. Востоком страны управляет избранный народом парламент. На западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза ПНС.

Власти восточной части страны сотрудничают с ЛНА Хафтара. Ситуация обострилась в декабре 2019-го, когда его войска начали продвижение на юге столицы страны и в Триполи. Целью военной операции в столице Ливии фельдмаршал называет освобождение заложников.

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Халифа Хафтар попросил помощи у России и двинул войска на Триполи.

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