Россия и Украина договорились об отказе от взаимных претензий по газу

«Договорились о том, что с 1 января обнуляются взаимные претензии, будут сняты аресты имущества в счет принятых решений по судебным искам», — сказал он.
Министр также согласился с заявлением вице-премьера Дмитрия Козака о том, что выплата «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов — «капля в море» по сравнению с рисками, которых удалось избежать.
«Безусловно, это так, потому что там целый клубок взаимных претензий, и это может растянуться на многие годы, потому что обычно судебные споры разрешаются достаточно медленно, готовятся документы, рассматриваются судами», — добавил Новак.
Договоренность об отказе от исков, по которым нет окончательного решения, стала частью протокола о газовом сотрудничестве, который Россия и Украина подписали 20 декабря.
Предполагается, что в следующем году будут забронированы мощности для транзита 65 миллиардов кубометров газа, а в 2021—2024 годах — по 40 миллиардов кубов при установлении конкурентного тарифа.
Что касается судебных и антимонопольных претензий, то они должны быть урегулированы до 29 декабря. «Газпром» согласился выплатить «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов по уже вынесенным решениям Стокгольмского арбитража, а украинское правительство должно подписать мировое соглашение с «Газпромом» о снятии антимонопольных претензий в 7,4 миллиарда долларов.