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22:26 (мск), источник: ТАСС

Financial Times включила Путина в список знаковых фигур десятилетия

В список, в частности, также вошли Тайип Эрдоган, Барак Обама, Григорий Родченков, Си Цзиньпин, Серена Уильямс, Джек Ма, Эдвард Сноуден, Тим Кук и Илон Маск.

Источник: AP 2019

ЛОНДОН, 27 декабря. /ТАСС/. Британская газета Financial Times (FT) включила президента России Владимира Путина в опубликованный ей в пятницу список из 50 человек, «определивших облик десятилетия». Журналисты FT включили в список «50 людей десятилетия» 19 видных политических фигур, 22 бизнесмена и девять человек, представляющих культуру, науку, шоу-бизнес и спорт.

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Среди политиков, выбранных FT, значатся президенты Турции и Франции Тайип Эрдоган и Эмманюэль Макрон, бывший хозяин Белого дома Барак Обама и нынешний лидер США Дональд Трамп, канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер-министр Индии Нарендра Моди, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд и председатель КНР Си Цзиньпин.

Компанию им составляют бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден, пакистанская активистка и лауреат Нобелевской премии Малала Юсуфзай, лидер массовых протестов в Гонконге Джошуа Вонг и торговец фруктами Мохаммед Буазизи, самоубийство которого в 2011 году, как считается, стало отправной точкой «жасминовой революции» в Тунисе и «арабской весны».

Кроме того, в список попал экс-директор московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, в 2016 году уехавший в США и ставший информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA).

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В июне 2016 года Следственный комитет России возбудил в его отношении уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»). Он заочно арестован в России и объявлен в международный розыск.

Среди отмеченных FT представителей бизнеса оказались глава Apple Тим Кук и основатель Amazon Джефф Безос, бывший глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги, сооснователь и руководитель компании Netflix Рид Хастингс и один из основателей Uber Трэвис Каланик, глава Tesla Илон Маск и основатель китайской корпорации Alibaba Джек Ма.

В список также вошли теннисистка Серена Уильямс, американка Дженнифер Дудна, разработавшая технологию редактирования генома CRISPR-cas9, а также актриса Роуз Макгоун, обвинившая в изнасиловании американского продюсера Харви Вайнштейна и положившая начало движению против насилия #MeToo.

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