22:01 (мск), источник: ТАСС
Германия отказала Украине в военной помощи
БЕРЛИН, 27 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко призвал правительство ФРГ предоставить военную помощь его стране, но получил отказ.
«Наша просьба о военной помощи, к сожалению, была отклонена, — сказал он в опубликованном в пятницу интервью германской медиагруппе RND. — Я надеюсь, что Берлин пересмотрит эту сдержанную позицию и все же решится на то, чтобы усилить оборонные способности Украины».
Пристайко заявил, что Германия и ЕС сделали очень много для Украины, «но недостаточно, чтобы положить конец гибели людей». «Мы оплакиваем 13 тыс. погибших, и ежедневно их, к сожалению, становится больше», — сказал министр. Глава МИД также заявил, что ценит вклад канцлера ФРГ Ангелы Меркель в урегулирование конфликта, но Киев ожидает большей поддержки. «Ведь речь идет о нашем выживании как нации», — утверждал украинский министр.
14 декабря Пристайко заявил, что Киев может вернуться к идее ввода контингента ООН в неподконтрольные ему районы Донбасса. Это, по его словам, будет обсуждаться, если руководство Украины признает, что урегулирование конфликта на базе минских соглашений не приносит результатов. В свою очередь заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил 20 декабря, что Киев не исключает возможности силового решения конфликта в Донбассе в форме «операции по принуждению в миру».