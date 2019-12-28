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00:33 (мск), источник: РИА Новости

Захарова объяснила, почему США выходят из ряда соглашений

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. США решили минимизировать те правовые рамки, которые сковывали их действия на международной площадке, решив выйти из соглашений, например, Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: РИА Новости

Как отметила Захарова, раньше военно-политическая сфера стояла неким особняком и не была подвержена сиюминутной политической конъюнктуре, например, резким заявлениям или каким-то обострениям.

«Это были такие столповые вещи и столповые документы, которые и долго вырабатывались, и долго сохранялись. Сегодня мы видим то, что даже эти столповые и документы, и темы, к сожалению, становятся по большому счету жертвой именно такой вот сиюминутной конъюнктуры, такого сиюминутного подхода», — сказала Захарова в программе «Международное обозрение» на телеканале «Россия 24».

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«Поэтому, мне кажется, когда мы рассматриваем это размывание, а, может быть, разрушение системы международных договоренностей, совершенно уже не нужно выводить в отдельный блок тему разоруженческую. Нужно смотреть шире. Соединенные Штаты Америки, именно они стоят во главе этого процесса, посчитали необходимым для себя минимизировать те правовые рамки, которые сковывали их действия на международной площадке. Они как из ЮНЕСКО вышли, сняв с себя все обязательства по договоренностям, как по климатическому соглашению опять же обнулили все свои подписи, точно также это коснулось темы СВПД, Иран и всего блока, связанного с ограничением вооружений», — добавила она.

Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.

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Иран 6 ноября в четвертый раз отказался от выполнения обязательств по ядерной сделке — Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), из которого ранее вышли США и восстановили санкции против Тегерана, и начал использование центрифуг по обогащению урана на объекте в Фордо, в то время как ядерная сделка предполагает, что комплекс в Натанзе будет единственным для таких целей.

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