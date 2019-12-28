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03:29 (мск), источник: РИА Новости

Парламентарии в Аргентине заморозят зарплаты и надбавки на полгода

ЛИМА, 28 дек — РИА Новости. Парламентарии Аргентины в связи со сложной финансово-экономической ситуацией в стране решили заморозить свои зарплаты и надбавки на полгода, сообщил глава палаты депутатов Серхио Масса.

Источник: AP/Себастьян Пани

«Чрезвычайная ситуация требует действий во всех секторах. Поэтому мы решили заморозить на 180 дней зарплаты и надбавки законодателей и политиков палаты депутатов и палаты сенаторов Аргентины», — написал он в Twitter.

В настоящее время страна переживает серьезный экономический кризис. Власти Аргентины разработали закон, который позволит установить социальную справедливость в стране, то есть решить задачу, поставленную новым президентом Альберто Фернандесом. В частности, будет установлен 30%-й налог на ряд операций в иностранной валюте.

Среди других мер предлагается пересмотр через полгода пенсионной системы в стране, а пока пенсионеры в декабре и январе должны получить прибавку к выплачиваемым им денежным средствам. На полгода продлевается заморозка тарифов, после они также могут быть пересмотрены.

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