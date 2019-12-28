03:29 (мск), источник: РИА Новости
Парламентарии в Аргентине заморозят зарплаты и надбавки на полгода
ЛИМА, 28 дек — РИА Новости. Парламентарии Аргентины в связи со сложной
«Чрезвычайная ситуация требует действий во всех секторах. Поэтому мы решили заморозить на 180 дней зарплаты и надбавки законодателей и политиков палаты депутатов и палаты сенаторов Аргентины», — написал он в Twitter.
В настоящее время страна переживает серьезный экономический кризис. Власти Аргентины разработали закон, который позволит установить социальную справедливость в стране, то есть решить задачу, поставленную новым президентом Альберто Фернандесом. В частности, будет установлен 30%-й налог на ряд операций в иностранной валюте.
Среди других мер предлагается пересмотр через полгода пенсионной системы в стране, а пока пенсионеры в декабре и январе должны получить прибавку к выплачиваемым им денежным средствам. На полгода продлевается заморозка тарифов, после они также могут быть пересмотрены.