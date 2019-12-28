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11:09 (мск), источник: Ведомости

Посла России вызвали в МИД Польши из-за слов Путина о польском дипломате

Посол России в Польше Сергей Андреев 27 декабря был приглашен для беседы в министерство иностранных дел республики из-за слов президента Владимира Путина о польском дипломате. Об этом Андреев рассказал ТАСС после визита в дипломатическое ведомство.

Источник: РИА "Новости"

Путин 24 декабря на расширенной коллегии Министерства обороны назвал сволочью и антисемитской свиньей польского дипломата, который перед началом Второй мировой войны занимал пост посла Польши в Германии и пообещал поставить памятник Адольфу Гитлеру за высылку евреев в Африку.

По словам Андреева, у него состоялась «жесткая, но конкретная» беседа с директором восточного департамента польского МИДа Яном Хофмоклем. Дипломаты изложили друг другу позиции своих стран по данному вопросу.

В свою очередь замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач сообщил Польскому агентству печати, что в ходе беседы Андрееву от имени польских властей был высказан решительный протест в связи с данной ситуацией.

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