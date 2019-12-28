Россия и Украина третий день ведут газовые переговоры в Вене

Переговоры ранее анонсировал исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Ветренко. Он сообщил, что стороны встретятся для того, чтобы окончательно согласовать договоры. Министр энергетики России Александр Новак выразил надежду, что переговоры завершатся в эти выходные.
Напомним, 20 декабря после шестичасовых переговоров Москва и Киев подписали итоговый протокол договоренностей о продлении транзита газа через Украину еще на пять лет. Стороны также достигли предварительных договоренностей об урегулировании взаимных судебных споров в Стокгольмском арбитраже. 27 декабря стало известно, что «Газпром» выплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд.