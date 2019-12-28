Зеленский подтвердил обмен пленными в Донбассе 29 декабря

«Обмен должен быть завтра. Мы ждем этого. Пока не полностью завершена верификация всех людей», — сказал украинский президент журналистам. При этом он добавил, что процедура верификации списков до сих пор не завершена. Ранее 29 декабря как дату обмена подтвердили в ДНР.
Напомним, вопрос обмена пленными между Киевом и самопровозглашенными народными республиками Донбасса (ЛНР и ДНР) сдвинулся с мертвой точки после саммита в «нормандском формате», прошедшем в Париже 9 декабря. 18 декабря трехсторонняя контактная группа начала переговоры по составлению списков на обмен. Точное количество тех, кто подпадет под новый «большой обмен», никто из сторон не называл.