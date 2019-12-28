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21:57 (мск), источник: ТАСС

Радикалы заблокировали экс-беркутовцев в киевском СИЗО, чтобы сорвать их обмен в Донбассе

Свои действия националисты координируют через соцсети.

Источник: AFP 2019

КИЕВ, 28 декабря. /ТАСС/. Около 200 националистов собрались у стен Лукьяновского СИЗО в Киеве, где находятся под арестом три экс-сотрудника спецназа МВД «Беркут», чтобы сорвать их обмен на лиц, удерживаемых в республиках Донбасса. По мнению радикалов, если бывшие сотрудники правоохранительных органов не попадут в район Горловки к утру воскресенья, то их обмен будет невозможен.

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Свои действия националисты координируют через социальные сети. В частности, в рамках информационной кампании «Удержать «Беркут». «Единственный выход — массово присутствовать под СИЗО и судом», — написал один из них. Порядка двух сотен радикалов также находятся возле здания Апелляционного суда в Киеве, где судьи рассматривают жалобы экс-сотрудников МВД по делу о стрельбе на «майдане».

Ранее прокурор Сергей Куцый подтвердил, что бывшие спецназовцы есть в списках на обмен в Донбассе.

Всего по делу проходят пять сотрудников «Беркута», ранее суд отпустил под домашний арест двух из них — Сергея Тамтуру и Александра Маринченко. Оба обвиняемых провели под стражей более четырех с половиной лет. Решение смягчить меру пресечения суд пояснил отсутствием доказательств о причастности обвиняемых к стрельбе. Под стражей остаются бывший заместитель командира киевского «Беркута» Олег Янишевский и два бойца спецроты Павел Аброськин и Сергей Зинченко.

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