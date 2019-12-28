21:57 (мск), источник: ТАСС
Радикалы заблокировали экс-беркутовцев в киевском СИЗО, чтобы сорвать их обмен в Донбассе
Свои действия националисты координируют через соцсети.
КИЕВ, 28 декабря. /ТАСС/. Около 200 националистов собрались у стен Лукьяновского СИЗО в Киеве, где находятся под арестом три
Свои действия националисты координируют через социальные сети. В частности, в рамках информационной кампании «Удержать «Беркут». «Единственный выход — массово присутствовать под СИЗО и судом», — написал один из них. Порядка двух сотен радикалов также находятся возле здания Апелляционного суда в Киеве, где судьи рассматривают жалобы
Ранее прокурор Сергей Куцый подтвердил, что бывшие спецназовцы есть в списках на обмен в Донбассе.
Всего по делу проходят пять сотрудников «Беркута», ранее суд отпустил под домашний арест двух из них — Сергея Тамтуру и Александра Маринченко. Оба обвиняемых провели под стражей более четырех с половиной лет. Решение смягчить меру пресечения суд пояснил отсутствием доказательств о причастности обвиняемых к стрельбе. Под стражей остаются бывший заместитель командира киевского «Беркута» Олег Янишевский и два бойца спецроты Павел Аброськин и Сергей Зинченко.