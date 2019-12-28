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28 декабря, источник: ТАСС

Суд в Киеве отпустил под личное обязательство экс-бойцов спецназа «Беркут»

КИЕВ, 28 декабря. /ТАСС/. Киевский апелляционный суд отпустил под личное обязательство экс-бойцов спецназа «Беркут», обвиняемых в стрельбе на «майдане» в 2014 году.

Источник: Reuters

«Суд решил изменить меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство», — сказала председательствующая судья, объявляя в субботу вердикт суда.

Оглашение решения суда сопровождалось возгласами националистов: «Позор!».

Решение суда касается Павла Аброськина, Сергея Зинченко и Олега Янишевского, находящихся в Лукьяновском СИЗО в Киеве, а также Александра Маринченко и Сергея Тамтура, которые пребывали под домашним арестом.

Тем временем у СИЗО собираются активисты, чтобы помешать вывезти бывших бойцов «Беркута», которых планируется обменять в воскресенье на удерживаемых в Донбассе лиц.

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