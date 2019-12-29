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Президент Эстонии заявила, что ее внуки ходят в русский детский сад
Керсти Кальюлайд считает, что с детства нужно осваивать несколько языков.
ТАЛЛИН, 28 декабря. /ТАСС/. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что ее внуки ходят в русский детский сад.
«Мои внуки вообще ходят в русский детский сад, — сказала она в субботу в интервью телеканалу ETV+. — Именно потому, что в нашей семье семилетний ребенок, знающий один язык, считается неразумным расточительством. Уже в детстве он должен освоить хотя бы еще один, а лучше — два языка. Мои младшие дети говорят на трех языках с детсадовского возраста. Я ценю языковое богатство».
«Однажды, придя из школы, он [сын Кальюлайд] спросил: “Мама, почему в Эстонии плохо быть русским?”. Тогда я вдруг осознала, что и я просто приняла образ мыслей некоторых людей в Эстонии: дескать, раз ты русский, то это плохо. Мой ребенок был чистым листом, приехав в Эстонию из мультикультурной общины (в 2004—2016 годах Керсти Кальюлайд работала представителем Эстонии в Европейской счетной палате в Люксембурге — прим. ТАСС), и этот вопрос возник у него за
Ранее министр образования и науки страны Майлис Репс заявила, что все детские сады в Эстонии в будущем станут хотя бы частично эстоноязычными. Для этой цели она предложила создать в детских учреждениях дополнительные должности учителей эстонского языка — по одному в каждой русскоязычной группе.
В результате по окончании детского сада все дети в русскоязычных группах должны будут владеть эстонским языком на уровне не хуже базового уровня, добавила министр.
В разных регионах Эстонии в настоящее время действуют 74 средние школы, в которых можно получить образование на русском языке, но их число неуклонно сокращается. В русских школах Эстонии обучаются свыше 20% всех школьников страны. Преподавание в них идет по системе «60/40», в соответствии с которой предметы на русском языке могут составлять не более 40% от общего количества.