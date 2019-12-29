Байден объяснил свое нежелание давать показания по импичменту Трампа

«Я не собираюсь делать вид, что в повестках республиканцев есть какие-либо правовые основания для моих показаний по делу об импичменте. Этот импичмент касается поведения Трампа, а не моего», — написал Байден у себя в Twitter.
По его словам, повестки должны поступать в Белый дом, чтобы те объяснили ситуацию с Украиной, а не ему.
Ранее в декабре Палата представителей голосами одних демократов вынесла Трампу импичмент по двум статьям. Дело должно быть направлено в Сенат, где республиканское большинство намерено оправдать Трампа. Однако спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси до сих пор не осуществила формальную передачу дела и не назначила группу конгрессменов, которые должны представлять сторону обвинения на процессе.
Трамп стал третьим президентом в истории, кому объявили импичмент. Демократы заявляют, что Трамп задерживал одобренную Конгрессом военную помощь Украине, требуя взамен от президента Владимира Зеленского политической услуги в виде расследования против оппонента Трампа Джо Байдена. Тем самым Трамп превысил полномочия, а затем еще и препятствовал Конгрессу в расследовании, говорится в резолюции по импичменту. Трамп заявляет, что требовал от украинских властей лишь борьбы с коррупцией.