Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Управлять компьютером силой мысли Ученые создали инструменты, чтобы люди могли управлять компьютером — с помощью электродов, вживленных в мозг
Фоторепортажи
1919 главных цитат 2019 года
27Кого мы потеряли в 2019 году
09:34 (мск), источник: ТАСС

Путин подписал закон о поддержке самозанятых граждан

Предполагается, что норма о приравнивании самозанятых граждан к субъектам МСП при закупках госкомпаний будет действовать временно.

Источник: Reuters

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, распространяющий меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на самозанятых граждан, участвующих в процедуре закупок госкомпаний. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В настоящее время физические лица, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (то есть самозанятые граждане), вправе принимать участие в закупках госкомпаний на общих основаниях и наряду с иными участниками закупок.

Читайте также
Путин подписал закон об информировании россиян о положенных льготах

При этом законодательство предусматривает в отношении субъектов МСП меры поддержки при участии в закупках (в том числе обязательная квота закупок у таких субъектов, сокращенный срок оплаты за поставленный товар, выполненную работу, оказанную услугу, участие в программах партнерства и развития).

Подписанный закон распространяет меры поддержки в течение срока проведения эксперимента, установленного законом «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима “Налог на профессиональный доход” в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан», и в отношении самозанятых граждан.

Предполагается, что норма о приравнивании самозанятых граждан к субъектам МСП при закупках госкомпаний будет действовать временно — на период проведения эксперимента по введению налога на профессиональный доход до 2028 года.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Самозанятые
Во время загрузки произошла ошибка.
25 декабря© Ньюстюб
Следите за развитием темы Налог для самозанятых
 Ушедшие в 2019 году
Единственный способ обеспечить гарантированный ответный удар
Капитан сборной Канады извинился за инцидент с российским гимном
Федор Емельяненко нокаутировал американца в первом раунде
Жириновский предложил «разгрузить» президента России
Чемпионат Европы пройдет и без Загитовой, и без Медведевой
Президент Эстонии: мои внуки ходят в русский детский сад
Гигантское стадо вапити попало на камеру в США (видео)
Здоровье
Овощи и фрукты защищают от рака кишечника Растительные вещества, флавоноиды, подавляют рост злокачественных клеток.
Hi-Tech
Самый популярный iPhone XR подешевел до минимума Отличное предложение перед Новым годом
Кино
Асмус снова снялась в откровенной сцене и возмутила публику Ранее актриса подверглась критике из-за работы в фильме «Текст»
Горячие темы на Авто
По поводу застоя и кризиса 185
Первый поезд в Крым 178
Чувствуется ли кризис? 150
Машина времени в действии 110
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Эти детские странности должны насторожить
Трюк гаишников, который многих оставил без прав
"Мы виноваты": Познер расписался за грехи России
Тайна смерти культового актера в России раскрыта
Леди
Пугачева, Собчак, Орбакайте и другие вспоминают Галину Волчек Знаменитости скорбят вместе со всеми и прощаются с режиссером «Современника».
Новости партнеров
Названа главная причина массового расространения рака среди россиян
Врачи предупредили, что яблоки напрямую связаны с раком
"Сердце сейчас откажет, и все": появилась новая информация о Заворотнюк
Будущее наступило. Новое в оформлении загранпаспортов
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь