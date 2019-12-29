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02:17 (мск), источник: Интерфакс

МИД РФ назвал задачи нового 42-го департамента

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU — Новый 42-й департамент российского МИДа будет заниматься международной информационной безопасностью, в том числе борьбой с использованием информационных технологий в военно-политических, террористических и иных преступных целях, говорится в фейсбуке ведомства.

Источник: РИА "Новости"

Там уточнили, что подразделение будет разрабатывать и реализовывать государственную политику в области международной информационной безопасности, курировать деятельность международных организаций и форумов в этой сфере, работу в двустороннем формате, а также международно-политические аспекты использования интернета.

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Отмечается, что департамент займется подготовкой предложений по совершенствованию нормативной правовой базы сотрудничества с другими странами, международными организациями и компетентными неправительственными организациями в области информационной безопасности.

«Подразделение будет заниматься разработкой и согласованием международных соглашений в этой сфере, курировать деятельность различных рабочих групп, координировать работу с международными организациями», — добавили в ведомстве.

Новый департамент также будет участвовать в разработке и согласовании национальных мер по информационной безопасности в сфере международного сотрудничества и международных отношений, отмечается в сообщении.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ, которым в МИД РФ вводится 42-й департамент. Также этим указом увеличивается число сотрудников центрального аппарата российского внешнеполитического ведомства — с 3 358 человек до 3 391 человек.

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