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04:52 (мск), источник: РИА Новости

Жириновский предложил «разгрузить» президента России

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением ввести в России пост вице-президента. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

Источник: РИА Новости

По его мнению, подобная мера позволит «разгрузить главу государства».

«Сегодня на плечи руководителя страны ложится огромное бремя обязанностей, хотя функции управления вполне могли бы быть разделены между президентом, его заместителем и премьер-министром», — считает Жириновский.

Ранее руководитель ЛДПР предложил сократить срок полномочий президента России с шести до пяти лет. Кроме того, политик поддержал идею убрать оговорку «подряд» из Конституции по вопросу о возможности занимать высшую руководящую должность в стране.

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