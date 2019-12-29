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12:28 (мск), источник: РИА Новости

Путин обязал операторов платежных систем сообщать о блокировке средств

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий операторов платежных систем информировать клиентов — физических лиц о блокировке денежных средств на их счетах и о ее причинах непосредственно в день блокировки, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Источник: РИА Новости

Документ вносит поправки в закон «О национальной платежной системе».

Закон закрепляет норму, согласно которой в случае приостановления или прекращения использования клиентом электронного средства платежа по инициативе оператора по переводу денежных средств оператор обязан в день такого приостановления или прекращения в порядке, установленном договором, предоставить клиенту информацию о приостановлении или прекращении использования электронного средства платежа с указанием причины.

Вводимые законом изменения направлены на защиту прав и интересов клиентов электронных средств платежей и дополняют законодательные меры, предпринимаемые для борьбы с лицами, занимающимися мошенничеством, отмыванием денег и финансированием терроризма, защищая права тех граждан, которые к этой категории не относятся, указывают авторы документа.

Закон вступит в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования.

Справка
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