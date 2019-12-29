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14:42 (мск), источник: ТАСС

Путин уверен, что Крымский мост способен простоять века при правильном обслуживании

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Крымский мост построен по самым современным технологиям и при правильном обслуживании может простоять века. Такой комментарий президент РФ Владимир Путин дал воскресной программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия-1».

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Глава государства отметил, что, когда ехал по Крымскому мосту, испытывал «чувство восторга и удовлетворения за проделанную работу с хорошим результатом».

«Судя по тому, что говорят эксперты, это будет на многие-многие десятилетия, а может быть и на века. Надо только вовремя все обслуживать, ремонтировать, и он [мост] может и веками будет стоять, конечно», — сказал президент. Он подчеркнул, что при строительстве применялись «самые современные технологии».

Путин напомнил, что до этого попытки построить мост через Керченский пролив предпринимались в истории трижды, но «все безуспешно, все снеслось», поэтому и возникали предположения, что у России не получится сделать такой транспортный переход. «Не было раньше таких технологий, а у нас появились. И потом — работали хорошо все, много и качественно работали, и практически всё — на собственных технологиях», — сказал президент.

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Участников строительства моста Путин назвал молодцами. «Вы видели, какие люди там, глаза горят у них, они сами просто счастливы за результат, которого добились. Большое им спасибо», — заключил глава государства.

Беседа корреспондента телепрограммы с президентом состоялась во время матча Ночной хоккейной лиги на Красной площади, в котором Путин участвовал в среду вечером. Президент ответил утвердительно, отвечая на соответствующий вопрос, можно ли считать этот товарищеский поединок на ледовой площадке своего рода корпоративом. «Мы потом после этого [матча] зайдем ко мне домой на чашку чая», — сказал президент. На вопрос, есть ли новогодний подарок, которым его можно удивить, Путин заметил: «Когда человек перестает удивляться, ему пора на кладбище».

Крымский мост — самый большой в России и Европе, он соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Мост необходим для бесперебойного транспортного сообщения между Крымом и другими регионами России. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железной дорог. Автомобильная часть моста была введена в эксплуатацию в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось осенью того же года. 23 декабря 2019 года президент РФ принял участие в открытии железнодорожной части транспортного перехода между Керчью и Таманью. Движение грузовых поездов по мосту планируется открыть в июле 2020 года.

«Красавец»: Путин запустил железнодорожное движение по Крымскому мосту
Во время загрузки произошла ошибка.
24 декабря© Ньюстюб
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