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16:15 (мск), источник: РИА Новости

В Донбассе завершили обмен пленными с Киевом

ГОРЛОВКА (Донецкая область), 29 дек — РИА Новости. Самопровозглашенные ДНР и ЛНР завершили обмен пленными с Киевом, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

ДНР получила 60 человек, Киев — 52. Ожидается, что в Донецк доставят еще нескольких сторонников республики. Сейчас сторонники ДНР и украинские силовики находятся в автобусах, машины готовы покинуть территорию КПП на окраине Горловки.

Ранее обмен завершили и в ЛНР. Киев передал республике 63 человек, Луганск — 25. При этом девять человек отказались возвращаться на территорию ЛНР.

За обменом следили представители Международного комитета Красного Креста и ОБСЕ, в том числе координатор в гуманитарной подгруппе по Донбассу от организации Тони Фриш.

Это первый за два года обмен пленными. Ранее в ДНР заявляли о готовности передать Киеву 55 человек, забрать планировали 87 своих сторонников.

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