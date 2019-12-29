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18:32 (мск), источник: РИА Новости

Путин и Меркель договорились о дальнейших контактах

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщили в Кремле.

Источник: РИА Новости

Мировые лидеры подтвердили настрой на дальнейшую поддержку проекта «Северный поток — 2». Кроме того, главы государств отметили прогресс в переговорах о продолжении транзита российского газа через территорию Украины после 1 января 2020 года.

Путин и Меркель также обсудили ситуацию в Ливии и Сирии, в том числе посредничество Германии и ООН. Они условились наращивать усилия по урегулированию кризиса.

Мировые лидеры также позитивно оценили состоявшийся на Украине обмен пленными по схеме «всех установленных на всех установленных».

Кроме того, Владимир Путин и Ангела Меркель поздравили друг друга с рождественскими и новогодними праздниками и условились о дальнейших контактах.

Ранее в Донбассе прошел первый за два года обмен пленными. Киев передал самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам более 120 человек, Донецк и Луганск отдали властям Украины порядка 80 человек.

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