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19:27 (мск), источник: ТАСС

Путин поблагодарил Трампа за информацию, которая помогла предотвратить теракты

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом поблагодарил его за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить теракты в РФ, сообщает пресс-служба Кремля.

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9
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«Владимир Путин поблагодарил Дональда Трампа за переданную по линии специальных служб информацию, которая помогла предотвратить совершение террористических актов в России. Обсужден комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес. Условлено о продолжении двустороннего сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом», — говорится в сообщении.

Разговор состоялся по инициативе российской стороны.

В октябре Трамп в своем обращении к согражданам в связи с уничтожением главаря террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади поблагодарил за оказание содействия в проведении операции прежде всего Россию. По словам американского президента, США предупредили РФ о намерении перебросить через контролируемые ее силами районы Сирии участников рейда против аль-Багдади.

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В свою очередь, 17 октября директор ФСБ России Александр Бортников сообщал, что США поделились с Россией информацией о ряде конкретных лиц, готовивших террористические преступления в РФ, в рамках постоянных контактов спецслужб на антитеррористическом направлении.

Он подчеркнул, что такой обмен происходит не первый раз. Так, ранее США оказали содействие в расследовании готовившегося теракта в Казанском соборе в Санкт-Петербурге в 2017 году, Россия помогала США в расследовании теракта на марафоне в Бостоне. Такое антитеррористическое взаимодействие активно ведется и с коллегами из спецслужб других стран, подчеркнул Бортников.

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