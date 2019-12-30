12:26 (мск), источник: Коммерсантъ
Премьер-министр Польши обвинил СССР в сотрудничестве с нацистской Германией
Подписанный в 1939 году пакт
«Подписанный 23 сентября 1939 года пакт
Кроме того, господин Моравецкий отметил, что последние слова президента России Владимира Путина о Польше связаны с «между народным давлением на Россию. «Русский народ — величайшая жертва Сталина, одного из самых жестоких преступников в истории мира, — заслуживает правду. Я считаю, что россияне — это нация свободных людей, отвергающих сталинизм, даже когда правительство президента Путина пытается его оправдать», — говорится в документе. Премьер выразил уверенность, что Польша должна «защитить правду», когда «некоторые пытаются искажать память об этих событиях».
Напомним, 24 декабря Владимир Путин принял участие в расширенной коллегии Минобороны. Во время мероприятия он назвал польского посла в нацистской Германии Юзефа Липского «сволочью» и «антисемитской свиньей». Он напомнил, что посол Польши обещал Адольфу Гитлеру памятник за реализацию идеи выслать евреев в Африку. По мнению Владимира Путина, «такого сорта люди», которые вели переговоры с Гитлером, сносят в настоящее время памятники