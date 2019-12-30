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12:26 (мск), источник: Коммерсантъ

Премьер-министр Польши обвинил СССР в сотрудничестве с нацистской Германией

Подписанный в 1939 году пакт Молотова-Риббентропа положил начало «военному союзу» между СССР и нацистской Германией, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в Twitter. В опубликованном документе он обвинил современные власти России в поддержке сталинизма и выразил взгляд Польши на историю начала Второй Мировой войны.

«Подписанный 23 сентября 1939 года пакт Молотова-Риббентропа не был “пактом о ненападении”. Он был политическим и военным союзом, делящим Европу на две сферы влияния по линиям, проходившим по Польше», — говорится в заявлении. По словам польского премьера, существовал «союз Гитлера и Сталина». Также он напомнил о «коммунистических преступлениях» в начале Второй Мировой войны.

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Кроме того, господин Моравецкий отметил, что последние слова президента России Владимира Путина о Польше связаны с «между народным давлением на Россию. «Русский народ — величайшая жертва Сталина, одного из самых жестоких преступников в истории мира, — заслуживает правду. Я считаю, что россияне — это нация свободных людей, отвергающих сталинизм, даже когда правительство президента Путина пытается его оправдать», — говорится в документе. Премьер выразил уверенность, что Польша должна «защитить правду», когда «некоторые пытаются искажать память об этих событиях».

Напомним, 24 декабря Владимир Путин принял участие в расширенной коллегии Минобороны. Во время мероприятия он назвал польского посла в нацистской Германии Юзефа Липского «сволочью» и «антисемитской свиньей». Он напомнил, что посол Польши обещал Адольфу Гитлеру памятник за реализацию идеи выслать евреев в Африку. По мнению Владимира Путина, «такого сорта люди», которые вели переговоры с Гитлером, сносят в настоящее время памятники воинам-освободителям. После этих слов, посла России вызвали в МИД Польши.

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