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13:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Президент Туркмении выступил в цирке

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов выступил в цирке, показав работникам учреждения конное представление.

Сюжет о досуге главы государства был показан в эфире телеканала Atlyn Asyr, запись которого доступна на канале Watan Habarlary в YouTube.

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Выступление президента прошло в манеже Международного ахалтекинского конноспортивного комплекса. В пятнадцатиминутном сюжете показывается, как одетый в спортивный костюм Бердымухамедов в одиночестве наблюдает за выступлением группы национальных конных игр «Галкыныш», в то время как его подчиненные смотрят представление с противоположной трибуны.

После завершения выступления глава государства пообщался с наездниками, вручил им подарки, среди которых был диск с его рэп-композицией о скакуне по кличке Ровач. После этого президент вскочил на белого скакуна и сделал несколько кругов по манежу, демонстрируя свои навыки под бурные аплодисменты присутствующих.

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