13:37 (мск), источник: Lenta.Ru
Президент Туркмении выступил в цирке
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов выступил в цирке, показав работникам учреждения конное представление.
Сюжет о досуге главы государства был показан в эфире телеканала Atlyn Asyr, запись которого доступна на канале Watan Habarlary в YouTube.
Выступление президента прошло в манеже Международного ахалтекинского конноспортивного комплекса. В пятнадцатиминутном сюжете показывается, как одетый в спортивный костюм Бердымухамедов в одиночестве наблюдает за выступлением группы национальных конных игр «Галкыныш», в то время как его подчиненные смотрят представление с противоположной трибуны.
После завершения выступления глава государства пообщался с наездниками, вручил им подарки, среди которых был диск с его