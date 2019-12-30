14:04 (мск), источник: Коммерсантъ
Кремль: обмену пленными в Донбассе способствовал авторитет Путина
Президент России Владимир Путин не участвует в переговорах относительно обмена пленными в Донбассе, сообщил
«Президент России не принимает участия в этих переговорах, в этих контактах, президент России использует свое влияние, свой авторитет с тем, чтобы способствовать осуществлению подобного обмена. Обмен осуществляется
Дмитрий Песков напомнил, что Россияне не является стороной конфликта, поэтому будет «абсолютно неправильно и неверно» трактовать ее участие в переговорном процессе как факт того, что она берет на себя ответственность за действия освобожденных в рамках обмена.
МИД России назвал «важным гуманитарным шагом» состоявшийся обмен. Он выразил надежду, что в 2020 году продолжится работа не только по дальнейшему обмену удерживаемых лиц, но и по реализации других положений минских соглашений, «прежде всего в политической сфере». Министерство также отметило, что обмен стал результатом договоренностей, достигнутых лидерами «нормандской четверки» на переговорах в Париже 9 декабря, а также «проявленной новым руководством Украины политической воли».
Напомним, 29 декабря 2019 года стороны конфликты в Донбассе провели первый за последние два года обмен пленным. Обмен по формуле «всех установленных на всех установленных» прошел на КПП «Майорское» под Горловкой. Киеву было передано 76 человек, ЛНР — 63, ДНР — 61 пленный.