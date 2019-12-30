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14:04 (мск), источник: Коммерсантъ

Кремль: обмену пленными в Донбассе способствовал авторитет Путина

Президент России Владимир Путин не участвует в переговорах относительно обмена пленными в Донбассе, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. При это, по словам господина Пескова, авторитет и влияние российского президента могли способствовать состоявшемуся 29 декабря обмену.

Источник: РИА "Новости"

«Президент России не принимает участия в этих переговорах, в этих контактах, президент России использует свое влияние, свой авторитет с тем, чтобы способствовать осуществлению подобного обмена. Обмен осуществляется все-таки между сторонами конфликта», — сказал он.

Дмитрий Песков напомнил, что Россияне не является стороной конфликта, поэтому будет «абсолютно неправильно и неверно» трактовать ее участие в переговорном процессе как факт того, что она берет на себя ответственность за действия освобожденных в рамках обмена.

МИД России назвал «важным гуманитарным шагом» состоявшийся обмен. Он выразил надежду, что в 2020 году продолжится работа не только по дальнейшему обмену удерживаемых лиц, но и по реализации других положений минских соглашений, «прежде всего в политической сфере». Министерство также отметило, что обмен стал результатом договоренностей, достигнутых лидерами «нормандской четверки» на переговорах в Париже 9 декабря, а также «проявленной новым руководством Украины политической воли».

Напомним, 29 декабря 2019 года стороны конфликты в Донбассе провели первый за последние два года обмен пленным. Обмен по формуле «всех установленных на всех установленных» прошел на КПП «Майорское» под Горловкой. Киеву было передано 76 человек, ЛНР — 63, ДНР — 61 пленный.

«Нормандская четверка» в Париже
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