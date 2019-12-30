17:20 (мск), источник: Lenta.Ru
МИД России решил устроить вечеринку в стиле Гэтсби с «реками шампанского»
Российские дипломаты решили потратить почти 3,9 миллиона рублей на вечеринку в стиле «Великого Гэтсби».
Информация об этом появилась на портале госзакупок.
В соответствии с концепцией новогодней программы, мероприятие в комплексе отдыха «Завидово» (Тверская область) должно быть выдержано в стиле начала 20-х годов ХХ века в США.
Создание атмосферы блистательной вечеринки в усадьбе Джея Гэтсби, где шампанское рекой, море огней и веселья, — говорится в концепции.
Техническое задание в числе прочего включает выступление профессионального музыкального коллектива.
ГлавУпДК при МИД России также разместил заказ на оказание услуг по организации и проведению праздничного фейерверка. Стоимость заказа — 260 тысяч рублей.