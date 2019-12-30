19:23 (мск), источник: РИА Новости
МИД ответил на сообщения о проведении «вечеринки в стиле Гэтсби»
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. МИД назвал фейком информацию о проведении в ведомстве дорогостоящего корпоратива.
Ранее СМИ сообщили, что сотрудники внешнеполитического ведомства якобы планируют провести вечеринку в стиле «Великого Гэтсби» за 2,5 миллиона рублей.
Дипломаты заявили, что МИД никаких мероприятий не организовывал.
«Устраивает (вечеринку) мероприятие ФГУП “Главное
Публикации прессы дипломаты назвали очередной манипуляцией и «эпическим фейлом».
«Набирайте людей с образованием, которые способны отличить госслужбу от коммерческой деятельности», — заключили в ведомстве. За комментариями о вечеринке «в стиле Гэтсби» МИД посоветовал журналистам обращаться в