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19:23 (мск), источник: РИА Новости

МИД ответил на сообщения о проведении «вечеринки в стиле Гэтсби»

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. МИД назвал фейком информацию о проведении в ведомстве дорогостоящего корпоратива.

Источник: РИА Новости
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Великий Гэтсби

Ранее СМИ сообщили, что сотрудники внешнеполитического ведомства якобы планируют провести вечеринку в стиле «Великого Гэтсби» за 2,5 миллиона рублей.

Дипломаты заявили, что МИД никаких мероприятий не организовывал.

«Устраивает (вечеринку) мероприятие ФГУП “Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипкорпуса при МИД России” (ГлавУпДК)», — говорится в сообщении министерства.

Публикации прессы дипломаты назвали очередной манипуляцией и «эпическим фейлом».

«Набирайте людей с образованием, которые способны отличить госслужбу от коммерческой деятельности», — заключили в ведомстве. За комментариями о вечеринке «в стиле Гэтсби» МИД посоветовал журналистам обращаться в пресс-службу ГлавУпДК.

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