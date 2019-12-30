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19:47 (мск), источник: РИА Новости

«Нафтогазу» разрешили подписать два соглашения с «Газпромом»

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости. Правительство Украины разрешило «Нафтогазу» подписать с «Газпромом» соглашение об урегулировании споров и договор о транспортировке газа в 2020—2024 годах.

Источник: РИА Новости

Россия и Украина 20 декабря подписали протокол по газовому сотрудничеству. Согласно документу, «Газпром» заключит с «Нафтогазом» договор, по которому тот забронирует мощности для транспортировки 65 миллиардов кубов газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021—2024 годах.

Протокол также включает договоренности об урегулировании юридических разногласий. В их рамках «Газпром» уже выплатил «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов по вынесенным решениям Стокгольмского арбитража. При этом компании должны подписать мировое соглашение об отказе от всех исков, по которым нет окончательного вердикта.

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