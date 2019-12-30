«Нафтогазу» разрешили подписать два соглашения с «Газпромом»

Россия и Украина 20 декабря подписали протокол по газовому сотрудничеству. Согласно документу, «Газпром» заключит с «Нафтогазом» договор, по которому тот забронирует мощности для транспортировки 65 миллиардов кубов газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021—2024 годах.
Протокол также включает договоренности об урегулировании юридических разногласий. В их рамках «Газпром» уже выплатил «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов по вынесенным решениям Стокгольмского арбитража. При этом компании должны подписать мировое соглашение об отказе от всех исков, по которым нет окончательного вердикта.