19:59 (мск), источник: РИА Новости
Посол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер назвала Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками Второй мировой войны.
Так она прокомментировала заявления Владимира Путина, недавно напомнившего, что некоторые страны Европы, в частности Польша, перед Второй мировой войной вступили в сговор с фашистской Германией. Тогда президент также рассказал, что посол Польши в гитлеровской Германии Юзеф Липский поддерживал некоторые идеи Адольфа Гитлера и даже предлагал поставить ему памятник. На прошлой неделе
Мосбахер назвала Польшу жертвой конфликта.
«Именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну», — написала посол в твиттере.
Ранее российские политики резко осудили позицию Варшавы, не считающей себя ответственной за события Второй мировой. Так, спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал польских коллег извиниться за антисемитские высказывания Липского, а официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала попытку Польши переписать историю в угоду политической конъюнктуре.
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