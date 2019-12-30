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20:16 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин обсудил с Трампом контроль над вооружениями

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обсудили по телефону 29 декабря вопрос контроля над вооружениями, говорится в сообщении Белого дома. Ранее Кремль сообщал, что Владимир Путин во время телефонного разговора поблагодарил Дональда Трампа за информацию о подготовке теракта в России во время праздников.

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«Владимир Путин позвонил Дональду Трампу, чтобы поблагодарить его за переданную США информацию, которая позволила предотвратить возможный теракт в России во время праздников», — говорится в сообщении Белого дома, которое приводит «Интерфакс». Президенты выразили готовность продолжить сотрудничество по передаче такой информации. ФСБ вчера, 29 декабря, сообщила о задержании двух россиян по подозрению в подготовке теракта в Санкт-Петербурге. Информация была получена от США.

«Также президенты обсудили состояние отношений между государствами и будущие усилия по обеспечению эффективного контроля над вооружениями», — говорится в сообщении Белого дома.

Напомним, в 2019 году было прекращено действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), под вопросом остаются многосторонний Договор по открытому небу и Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

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Что нужно знать о договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

История, суть и важность договора — в материале «Ъ».

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15:01 (мск)© Ньюстюб
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