Путин обсудил с Трампом контроль над вооружениями

«Владимир Путин позвонил Дональду Трампу, чтобы поблагодарить его за переданную США информацию, которая позволила предотвратить возможный теракт в России во время праздников», — говорится в сообщении Белого дома, которое приводит «Интерфакс». Президенты выразили готовность продолжить сотрудничество по передаче такой информации. ФСБ вчера, 29 декабря, сообщила о задержании двух россиян по подозрению в подготовке теракта в Санкт-Петербурге. Информация была получена от США.
«Также президенты обсудили состояние отношений между государствами и будущие усилия по обеспечению эффективного контроля над вооружениями», — говорится в сообщении Белого дома.
Напомним, в 2019 году было прекращено действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), под вопросом остаются многосторонний Договор по открытому небу и Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).