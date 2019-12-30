Путин и Лукашенко поручили правительствам заключить газовый контракт до 1 января

«Президенты договорились поручить правительствам в ближайшие дни организовать работу субъектов хозяйствования с выходом на заключение контрактов по нефти и газу», — сказано в сообщении пресс-службы белорусского президента, которое приводит госагентство БелТА.
«В случае если до 1 января данные вопросы решить не успеют, согласно договоренностям глав государств, члены правительств выработают компромиссный промежуточный вариант условий поставок нефти и газа в нашу страну, до конечного принятия решений президентами», — отмечается в сообщении.
Также в пресс-службе отметили, что президенты двух стран «при необходимости встретятся для обсуждения и принятия данных решений после рождественских праздников в середине января».
Как сообщалось, 31 декабря 2019 года истекает срок действия контракта на поставку в Белоруссию природного газа. Текущая цена поставок составляет $127 за тысячу кубометров. Лукашенко на минувшей неделе заявил, что российская сторона предлагает увеличить стоимость газа до $152 за тысячу кубометров.