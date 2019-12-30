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30 декабря, источник: РИА Новости

Дипломаты ответили на слова посла США о предпосылках Второй мировой

ВАРШАВА, 30 дек — РИА Новости. Посольство России в Польше усомнилось в знании истории послом США Джорджеттой Мосбахер, которая отреагировала на слова Владимира Путина об обстоятельствах, предшествовавших началу Второй мировой войны.

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Ранее российский лидер заявил, что Польша была в сговоре с фашистской Германией. По его словам, у Москвы есть документы, как они вели переговоры.

Мосбахер в ответ опубликовала в Twitter комментарий, что «это Гитлер и Сталин сговорились, чтобы начать Вторую мировую войну», по ее мнению, «Польша была жертвой этого ужасного конфликта».

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«Уважаемая госпожа посол, вы действительно считаете, что знаете об истории больше, чем о дипломатии?» — написало в Twitter посольство России в ответ на сообщение Мосбахер.

До назначения послом в Польшу Мосбахер владела косметической фирмой.

На текущей должности она отметилась недипломатичным стилем лоббирования интересов американских фирм в Польше, а в официальных письмах неоднократно допускала ошибки в написании должностей и имен премьер-министра и других членов польского правительства.

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