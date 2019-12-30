Дипломаты ответили на слова посла США о предпосылках Второй мировой

Ранее российский лидер заявил, что Польша была в сговоре с фашистской Германией. По его словам, у Москвы есть документы, как они вели переговоры.
Мосбахер в ответ опубликовала в Twitter комментарий, что «это Гитлер и Сталин сговорились, чтобы начать Вторую мировую войну», по ее мнению, «Польша была жертвой этого ужасного конфликта».
«Уважаемая госпожа посол, вы действительно считаете, что знаете об истории больше, чем о дипломатии?» — написало в Twitter посольство России в ответ на сообщение Мосбахер.
До назначения послом в Польшу Мосбахер владела косметической фирмой.
На текущей должности она отметилась недипломатичным стилем лоббирования интересов американских фирм в Польше, а в официальных письмах неоднократно допускала ошибки в написании должностей и имен премьер-министра и других членов польского правительства.