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04:05 (мск), источник: Известия

Госдеп заявил о готовности «где угодно» ответить на угрозы Ирана

США готовы «где угодно» ответить на действия со стороны Ирана, которые Вашингтон сочтет угрозой безопасности на Ближнем Востоке. Об этом заявил высокопоставленный сотрудник Госдепартамента США, сообщает ТАСС в понедельник, 30 декабря.

Источник: Reuters

«Произошедшее показывает, что мы можем ответить не только в Ираке, мы можем ответить, где угодно, где, как мы считаем, это имеет смысл для нас», — таким образом представитель Госдепа прокомментировал реакцию иранских властей на удары, нанесенные Соединенными Штатами по пяти объектам ливанского движения «Хезболла» в Сирии и Ираке.

Он добавил, что это связано также с интересами безопасности партнеров и союзников при нейтрализации угрозы Ближнему Востоку.

29 декабря Соединенные Штаты Америки нанесли пять ударов по объектам ливанского движения «Хезболла» в Сирии и Ираке.

По словам представителя американского министерства обороны Джонатана Хоффмана, удары имели точечный характер и оборонительные цели и были нанесены «после неоднократных атак “Хезболлы” на базы в Ираке», где размещены американские военные в числе коалиционных сил операции «Непоколебимая решимость».

Власти Ирана осудили авиаудары США по ополченцам «Хезболлы» и назвали действия Вашингтона терроризмом.

В последние несколько лет бойцы ливанского движения «Хезболла» помогают сирийским правительственным войскам в борьбе с боевиками. Организация запрещена в США, Израиле и Евросоюзе. Террористами «Хезболлу» также признали члены Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Россия считает движение законной общественно-политической силой.

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В мае и июне в Персидском заливе были атакованы несколько нефтяных танкеров. США обвиняют в нападениях Иран и усиливают там военное присутствие.

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