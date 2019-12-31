Госдеп заявил о готовности «где угодно» ответить на угрозы Ирана

«Произошедшее показывает, что мы можем ответить не только в Ираке, мы можем ответить, где угодно, где, как мы считаем, это имеет смысл для нас», — таким образом представитель Госдепа прокомментировал реакцию иранских властей на удары, нанесенные Соединенными Штатами по пяти объектам ливанского движения «Хезболла» в Сирии и Ираке.
Он добавил, что это связано также с интересами безопасности партнеров и союзников при нейтрализации угрозы Ближнему Востоку.
29 декабря Соединенные Штаты Америки нанесли пять ударов по объектам ливанского движения «Хезболла» в Сирии и Ираке.
По словам представителя американского министерства обороны Джонатана Хоффмана, удары имели точечный характер и оборонительные цели и были нанесены «после неоднократных атак “Хезболлы” на базы в Ираке», где размещены американские военные в числе коалиционных сил операции «Непоколебимая решимость».
Власти Ирана осудили авиаудары США по ополченцам «Хезболлы» и назвали действия Вашингтона терроризмом.
В последние несколько лет бойцы ливанского движения «Хезболла» помогают сирийским правительственным войскам в борьбе с боевиками. Организация запрещена в США, Израиле и Евросоюзе. Террористами «Хезболлу» также признали члены Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Россия считает движение законной общественно-политической силой.